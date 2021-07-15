مواصفات تابلت تيك لاست T40 Plus الجديد.. جهاز صغير للأشغال الشاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة تيك لاست الحاسوب اللوحي (التابلت) T40 Plus الجديد، الذي يتضمن مواصفات قوية للأعمال الشاقة.



ويعتمد تابلت تيك لاست T40 Plus الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11 ويمتاز بذاكرة وصول عشوائي كبيرة نسبيا.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يشتمل على شاشة قياس 10.4 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2000 x 1200 بيكسل وبكثافة بيكسلات تبلغ 224 بيكسل في البوصة المربعة، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد المعالج Unisoc Tiger T618 ثماني النوى مع بطاقة الرسوميات Mali G52 MP2.

وتروج الشركة الصينية للحاسوب اللوحي الجديد من خلال ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت، وبالتالي فإنه يمكن تشغيل التطبيقات كثيفة الحوسبة بدون مشاكل.

وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

ولا يتعدى وزن الحاسوب اللوحي الجديد 445 جراما، ولا يزيد سُمكه على 7.8 ملم، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل والكاميرا الرئيسية على الجانب الخلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

ويدعم جهاز تيك لاست الجديد شبكة الواي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، بالإضافة إلى أنظمة تحديد المواقع GPS وA-GSP وGlonass وBeidou وGalileo مع توافر تقنية LTE لدعم الاتصالات الهاتفية الجوالة 4G بواسطة بطاقة SIM واحدة.

ويشتمل جهاز تيك لاست T40 Plus الجديد على أربع سماعات وميكروفون، حتى يتمكن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى توافر مقبس 3.5 ملم لتوصيل سماعة الرأس.

ويزخر الحاسوب اللوحي الجديد ببطارية سعة 6600 مللي أمبير ساعة مع منفذ USB-C.