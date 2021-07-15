واتساب يضيف قريباً ميزة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تقول المصادر، إن بعض الميزات الجديدة سيتم إضافتها لتطبيق واتساب الخاص على نظام iOS، بما في ذلك القدرة على إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع إعداد العرض لمرة واحدة.



وفقًا لتقرير صادر عن موقع “وابيتالنوفو”، سيقدم واتساب قريبًا ميزة "العرض مرة واحدة" إلى إصدارات iOS التجريبية/ وفقا لموقع 24.

مع ميزة "العرض مرة واحدة" الجديدة، سيتمكن المستخدمون من إرسال الصور ومقاطع الفيديو المختفية كما هو الحال في سناب تشات. هذه الصور وملفات الفيديو لن تخزن نفسها محليًا في جهاز المُستقبل، بل سيتم إتلافها بمجرد مشاهدتها مرة واحدة.

ومع ذلك، بينما يقوم سناب تشات بتنبيهك عندما يقوم شخص ما بالتقاط لقطة شاشة لصورك التي تُعرض لمرة واحدة، فإن واتساب لن يقوم بتنفيذ أي آلية من هذا القبيل. وبالتالي، لن يكون آمنًا مثل سناب تشات، من حيث تجنب لقطات الشاشة على الأقل في الوقت الحالي.

ستسمح قائمة الإشعارات الجديدة المعاد تصميمها داخل التطبيق للمستخدمين برؤية المزيد من التفاصيل في شعار الإشعارات مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF. يمكن للمستخدم الآن توسيع الإشعار داخل التطبيق لإظهار معاينة الدردشة، التي لن تكون ثابتة، وستمكّن المستخدم من التمرير لأعلى وأسفل العرض ليرى رسائل أقدم وأحدث، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.