مصر تفتتح مركزا في الكونغو الديمقراطية يحمي مواطنيها من الفيضانات

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المصري، في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الوزير المصري وصل إلى مدينة كينشاسا فى زيارة رسمية للكونغو الديموقراطية.

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والتقى الوزير المصري، وزيرة البيئة في الكونغو الديمقراطية ايف بازاييبا ماسودى، التي كانت في استقباله، إضافة إلى السفير المصري في الكونغو حمدى شعبان، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وقال محمد عبد العاطى إن زيارته إلى الكونغو الديمقراطية لها أهمية كبيرة، وتعبر عن إيمان القاهرة بأهمية تحقيق أقصى قدر من التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المواطنين في البلاد.

واعتبرت ايف بازاييبا ماسودى، وزيرة البيئة في الكونغو الديمقراطية، إن الزيارة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين القاهرة وكينشاسا، مشيرة إلى أنها تتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات إدارة المياه.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطى عددا من كبار المسئولين الحكوميين في الكونغو الديموقراطية، حيث سيتم افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" هناك.

ولفتت متحدث وزارة الري المصرية إلى أن هذا المركز له أهمية كبيرة في متابعة ودراسة التغيرات المناخية فى الكونغو الديمقراطية.

وأكد أن أنشطة المركز الذي تفتتحه مصر في الكونغو الديمقراطيةسيكون له العديد من الفوئد في حماية البلاد من كوارث مناخية أو فيضانات.