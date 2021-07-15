الخارجية السودانية: المصادقة على اتفاق إنشاء نقطة بحرية روسية على البحر الأحمر تتطلب وقتا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزيرة الخارجية السودانية في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "لا يمكنني أن أحدد موعدا بعينه. نأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. نحن نلتزم بإجراءتنا... كل هذا وفقا لقوانينا وهو أمر يتطلب وقتا".

ووفقا للوزيرة السودانية فإنه تم تحويل الاتفاقية إلى الحكومة السودانية للنظر فيها.

وأضافت الوزيرة: "ومن المهم للحكومة أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة السودان وشعبه ككل، كمدنيين".

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مجلس الدوما مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين روسيا وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

يذكر أن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، قالت في وقت سابق، إنها تتوقع توقيع اتفاق تفاهم مشترك بين وزيري المالية السوداني والروسي لإعفاء السودان من دين مهم، مشيرة إلى أنها توافقت مع نظيرها الروسي على معاودة أنشطة اللجنة السياسية التشاورية العليا، واللجنة الاقتصادية لتفعيل العلاقات بين البلدين.