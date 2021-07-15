الصحة السعودية تكشف عدد جرعات لقاح كورونا المتلقاة حتى الآن في المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن عدد اللقاحات المعطاة ضد فيروس كورونا بالمملكة، وصل إلى 21 مليون جرعة.

وذكرت الوزارة في تغريدتها "أكثر من (21000000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة".

​وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين في المملكة أخذ الخطوة وتلقي اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق "صحتي".

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فالمملكة اعتمدت 4 لقاحات حتى الآن، تلقح بها مواطنيها والمقيمن بها، وهي لقاح "فاييزر بيونتك"، ولقاح "موديرنا"، ولقاح "أكسفورد أسترازينكا"، ولقاح "جونسون اند جونسون".