ما هي آخر تطوروات فيروس كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 189 مليوناً و178 ألفاً و283 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و74 ألفا و555 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 172 مليونا و805 آلاف و144 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 24 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة أن خمسا من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من حالة واحدة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 8 إصابات نزولا من 9 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92147 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1642 حالة مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و740325 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 32 حالة ليصل الإجمالي إلى 91319.

أظهرت بيانات وزارة الصحة في إسبانيا تسجيل 26390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيل حوالي 44000 إصابة في اليوم السابق، مدفوعة بارتفاع الإصابات وسط الشبان الذين لم يتلقوا التطعيم.

وبلغ معدل الإصابة خلال 14 يوما قرابة 470 حالة لكل مئة ألف شخص، ارتفاعا من 437 في اليوم السابق. ووصل معدل الإصابة بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما إلى 1509 لكل مئة ألف شخص.

وبرغم الزيادة المتواصلة في عدد الإصابات فقد ظل عدد الوفيات منخفضا. وسجلت إسبانيا 10 وفيات جديدة، الأربعاء، بعد تسجيل 13، الثلاثاء، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 81043.

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1556 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و57736 إصابة، الأربعاء.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 19 مليونا و209729، بينما وصل عدد الوفيات إلى 537394.