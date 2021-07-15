4 قتلى وأكثر من 30 مفقوداً في فيضانات بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

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قالت الشرطة الألمانية، الخميس، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وإن أكثر من 30 في عداد المفقودين في أعقاب فيضانات بغرب البلاد تسببت في انهيار 6 منازل.



وحدثت الوفيات في منطقة آرفيلر، وهي منطقة تشتهر بزراعة العنب على نهر آر الذي يصب في نهر الراين.

وكانت عواصف رعدية عنيفة قد ضربت ألمانيا، الأربعاء، ولا سيما في الغرب، ما أدى إلى اقتلاع أشجار وغمر بعض الشوارع بالمياه.