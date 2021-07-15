الصين تسجل إصابة بشرية بسلالة "إتش5إن6" من إنفلونزا الطيور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الخميس، أن الصين سجلت حالة إصابة بشرية بسلالة (إتش5إن6) من إنفلونزا الطيور في إقليم سيتشوان.



وأفاد تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) بأن الرجل البالغ من العمر 55 عاما والمصاب بإنفلونزا الطيور في مدينة باتشونغ قد نُقل إلى المستشفى وبأن السلطات المحلية أعدمت الدواجن في المنطقة المجاورة.

وقالت وسائل الإعلام إن الخبراء يعتقدون بأن العدوى حالة عرضية وأن "خطر انتشار وباء منخفض للغاية".