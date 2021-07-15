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100 لوحة إرشادية بـ3 لغات في المسجد الحرام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

هيأت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي في ، 100 لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته.

 

يأتي ذلك لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج لعام 2021.

 

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه جرى استخدام 3 لغات عالمية (العربية والإنجليزية والأوردو) لإرشاد وتوجيه الحجاج نحو المواقع المراد التوجه لها.

 

وأكد أن الشاشات تخدم أيضاً الإجراءات والاحترازية وتسعى للحفاظ على سلامة الحجاج، والالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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