شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جرعات كورونا تتخطى 21 مليون جرعة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن أن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوزت (21) مليون جرعة، وذلك ضمن جهود الوزارة للقضاء على الفيروس.

وأوضحت الصحة أن هذه الجرعات قد تم تقديمها حتى الآن عبر 587 موقعا لتلقي اللقاح في المملكة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.