شكرا لقرائتكم خبر عن ليست بديلا آمناً.. «الصحة» توضح أضرار السجائر الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن المخاطر الصحية التي تتسبب فيها السجائر الإلكترونية، مؤكدة أنها ليست بديلاً آمناً للسجائر العادية.

وأوضحت الوزارة، أن رذاذ السجائر الإلكترونية يحتوي على النيكل والكروم بمعدلات أعلى مقارنة بدخان السجائر العادية، مشيرة إلى أن السائل المُستخدم في تلك السجائر قد يؤدي إلى تسمم النيكوتين.

وأشارت إلى أن أعراض تسمم النيكوتين تتضمن القيء والتعرق والدوخة، إلى جانب الخمول وصعوبة التنفس وزيادة معدل ضربات القلب.

وأضافت أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المُزمن وسرطان الرئة، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض الأمراض الأخرى المُرتبطة بالتدخين.