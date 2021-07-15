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تويتر تلغي هذه الخاصية.. ما هي؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر تلغي هذه الخاصية.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت شركة تويتر  إنها ستغلق خاصية المنشورات المؤقتة، التي تختفي بعد فترة من الوقت، وتطلق عليها اسم "فليتس" في الثالث من أغسطس، بعدما أخفق المنتج في جذب اهتمام المستخدمين.

 

يأتي الإغلاق بعد ثمانية أشهر فقط من إتاحة منصة التواصل الاجتماعي لهذه الخاصية لجميع مستخدميها بأنحاء العالم، وبعد شهر واحد من بدء تجربة الإعلانات التجارية داخل الخاصية.

 

وكتبت تويتر في تدوينة  أنها لم تلحظ زيادة في عدد المستخدمين الجدد الذين ينشرون محتواهم عبر خاصة "فليتس" كما كانت تأمل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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