حريق مهول في معرض سجاد بمصر.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نشب حريق هائل في معرض سجاد بميدان الساعة بمنطقة الطالبية في فصيل بمصر، صباح اليوم الخميس، بعقار مكون من 12 طابقاً، ما أثار الذعر في نفوس أهالي المنطقة والعقار لتصاعد ألسنة النيران.



ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة منهم لإطفاء الحريق بعدما امتدت إلى الطابق الأول، خوفا من امتدادها إلى الشقق السكنية.

وقال شهود عيان، إن النيران نشبت داخل معرض السجاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وامتدت النيران إلى الطابق الأول في العقار، ما أثار الذعر بين قاطني العقار، وأخطرت قوات الحماية المدنية، التي تكثف جهودها للسيطرة على الحريق، وفق وسائل إعلام محلية.