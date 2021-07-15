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حريق مهول في معرض سجاد بمصر.. التفاصيل الكاملة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

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نشب حريق هائل في معرض سجاد بميدان الساعة بمنطقة الطالبية في فصيل بمصر، صباح اليوم الخميس، بعقار مكون من 12 طابقاً، ما أثار الذعر في نفوس أهالي المنطقة والعقار لتصاعد ألسنة النيران.

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة منهم لإطفاء الحريق بعدما امتدت إلى الطابق الأول، خوفا من امتدادها إلى الشقق السكنية.

 

وقال شهود عيان، إن النيران نشبت داخل معرض السجاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وامتدت النيران إلى الطابق الأول في العقار، ما أثار الذعر بين قاطني العقار، وأخطرت قوات الحماية المدنية، التي تكثف جهودها للسيطرة على الحريق، وفق وسائل إعلام محلية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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