شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المتفجرات" بالعراق تبطل مفعول مخلفات حربية للعناصر الإرهابية بنينوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات بالعراق، ، عن معالجة مخلفات حربية تابعة لعناصر إرهابية وفق الإجراءات القياسية في محافظة نينوى.

وقالت المديرية، في بيان، إنه " تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص بعد ورود أنباء عن وجود أجسام غريبة بالجانب الأيمن للمحافظة، وتم التوجه إلى مكان الحادث، للعثور على حزام ناسف، ورمانتين يدوية، ومقذوف حربي من مخلفات العناصر الإرهابية".

وأضافت أنه "تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".