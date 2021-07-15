ضبط 4 مقيمين امتهنوا سرقة المنازل تحت تهديد السلاح بجدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن رجال الشرطة بمحافظة جدة، مساء أمس الأربعاء، من القبض على 4 مخالفين من الجنسية اليمنية، قاموا بالسطو على المنازل، وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.
وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300,000 ريال، وتم استرداد بعضها، فيما عثر بحوزتهم على مبلغ 2800 ريال والأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الحوادث.
وبسماع أقوال المتهمين، أقروا بما نسب إليهم، وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة، وفقا للنظام.
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