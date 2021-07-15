شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 أيام.. «إحسان» تستقبل أكثر من 8000 طلب توكيل لذبح الهدي والأضحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبل برنامج الأضاحي الذي أطلقته المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خلال الأيام الأربعة الأولى منذ إطلاقه في غرة شهر ذي الحجة، ما يزيد على 8000 آلاف طلب توكيل للمنصة بأداء نسك الهدي والأضاحي، وتوزيعها على مستحقيها خلال الأوقات الشرعية، حيث تجاوزت قيمة هذه الطلبات 6.2 ملايين ريال.

ويهدف برنامج (الأضاحي) إلى تسهيل أداء النسك رقمياً عبر الشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وتوفير عدد من المنتجات التي تشمل الأضحية والهدي في الحج، فيما يوفر الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.

وتتولى منصة إحسان عبر البرنامج، توزيعها على الفئات الأشد احتياجاً داخل المملكة وفق الضوابط الشرعية والصحية عبر جهات متخصصة معتمدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي أن برنامج الأضاحي حقق انطلاقة مباركة كونه يتيح لمستخدميه تقديم الأضحية عبر خطوات بسيطة لا تستغرق 60 ثانية، وهو أحد البرامج التي أطلقتها منصة إحسان استثماراً للذكاء الاصطناعي في تعظيم أثر واستدامة القطاع الخيري ومبادراته.

يذكر أن منصة إحسان تقدّم فرص تبرع متنوعة تغطي العديد من جوانب العمل الخيري داخل وخارج المملكة، وفقاً لما يردها من مشروعات وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية، وتخضع المنصة لأعلى المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) التي تتابع أعمال المنصة بشكل مباشر وتمكنها تقنياً.