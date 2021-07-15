شكرا لقرائتكم خبر عن أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.. «السديس» يدشن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في موسمها التاسع، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

وتأتي الحملة حرصًا من الرئاسة العامة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتجويدها بما يتوافق مع مرحلة التطوير الشاملة التي تمر بها، إضافةً لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين، وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الرئيس العام عقب تدشين الحملة أن استمرارها لمواسم عدة، يعكس مدى حرص جهاز الرئاسة على توجيه الجهود كافة خلال موسم الحج، لتنعكس على مستوى الخدمات المقدمة؛ انطلاقًا من استشعارها لثقل الأمانة الملقاة على عاتق منسوبيها.

وأوضح أن الحزم الخدمية التي تقدم للحاج والزائر تلقى اهتمامًا ومراجعة دورية لتطويرها وتحسين أدائها، مواكبةً للتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.