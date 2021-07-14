شكرا لقرائتكم خبر عن مكنون تطلق مبادرة «ساحة القرآن».. حلقة يومية لتصحيح التلاوة في الأيام العشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، اليوم الأربعاء،⁩ عن إطلاق مبادرة “ساحـة الـقـرآن” حلقة يومية خلال أيام عشر ذي الجحة لتصحيح التلاوة عبر البث المباشر في منصة تليجرام. وأوضحت جمعية مكنون، عبر حسابها في “تويتر”، أن أوقات البث كالتالي: • من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6 • من الساعة 9 مساء حتى الساعة 11 وأشارت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” إلى أنه يمكن الاشتراك في المبادرة من رابط الصفحة التالي (اضغط هنا).

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