شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف قصة «الكذبة الطبية» بشأن تأثير اللقاحات على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على أهمية اللقاحات في القضاء على الأوبئة والأمراض التي كانت تهدد البشرية ومازالت، ومنها وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكشفت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عن تفاصيل قصة الكذبة الطبية التي بدأ منها الجدل حول اللقاحات وتأثيرها على الأطفال؟ ومتى بدأت؟

وأوضحت أن الكذبة الطبية التي قتلت آلاف الأطفال بدأت منذ 80 عاماً، حيث نشر أندرو جيرمي بحثا في لندن حول علاقة التطعيمات بمرض التوحد ونتج عن هذا البحث وفاة آلاف الأطفال.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية أخذ التطعيمات، حيث أنهت وجود الأوبئة، بقولها: “لا تتردد في أخذ اللقاح لحماية نفسك وعائلتك ومجتمعك من انتشار الوباء”.