شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ما هو المطلوب من الموطن والمقيم؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، أول أمس الأحد، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، وذلك ضمن تكامل جهود جميع الجهات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الصحة أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم – بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء ، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوم ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

ورغم هذه الجهود المضنية للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره، يبقى الدور الأول في الوقاية من الفيروس على المواطن والمقيم بالمبادرة للتسجيل لتلقي اللقاح، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للوصول للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

• أهمية الجرعة الثانية

وكانت وزارة الصحة أكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم – بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء ، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوم ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

• اللقاح يحمي من التحورات

وفي وقت سابق شددت وزارة الصحة، على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل بإذن الله لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وأشارت إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا من الجرعة الأولى، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

كما نصحت الوزارة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

• اللقاحات المعتمدة في المملكة

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

• جرعات لقاح كورونا تتجاوز 20 مليون جرعة

وكشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (20) مليونًا و658 ألفًا و65 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

• تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بالجرعة الأولى

وكشفت وزارة الصحة، الأحد الماضي، عن النسبة التي وصلت إليها عملية التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضحت الصحة أنه تم تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بالجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن، وفقاً لـ”الإخبارية”.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

• مستجدات فيروس كورونا في المملكة

واليوم كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1226) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1128) حالة، كما تم تسجيل (14) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (504960 ) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (486011) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10929) حالة من بينها (1430) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (504960) حالة، توفي منهم (8020) حالة، رحمهم الله.

• الصحة العالمية تعارض الجرعة الثالثة

بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية على أنه لا يوجد بيانات كافية بشأن الحاجة لجرعة داعمة (جرعة ثالثة)، من اللقاح لتوفير حماية من فيروس كورونا.

وكان تحالف فايزر بايونتيك قد أعلن، في وقت سابق، عن طلبه تصريح من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحه المضادّ لكوفيد-19، في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصًا.

وأشارت الشركتان إلى أن هذه الجرعة تهدف إلى توفير حماية مناعيّة معزّزة للأشخاص الذين تلقّوا الجرعتَين الأوليين.

كما أعلنت شركتا Pfizer و BioNTech يوم أمس الخميس عن تطوير جرعة معززة لكورونا تهدف إلى استهداف متحور دلتا.

ويمكن أن تبدأ الدراسات السريرية في وقت مبكر من أغسطس، رهنًا بالموافقات التنظيمية.

وقال مسؤولون تنفيذيون من Pfizer و BioNtech مرارًا وتكرارًا إن الأشخاص سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة، أو جرعة ثالثة، في غضون 12 شهرًا من تلقي التطعيم بالكامل.