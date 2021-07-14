شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» توضح 7 خطوات لتحديث جواز السفر للمقيمين إلكترونياً.. (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت منصة “أبشر” خطوات تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين إلكترونيًا. وأبانت المنصة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن خطوات التحديث تأتي على النحو التالي: 1- تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر. 2- الذهاب لتبويب أفراد الأسرة أو تبويب العمالة ثم اختيار خدمات. 3- اختيار خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين. 4- اختيار أحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية. 5- تعبئة البيانات المطلوبة ثم اختيار تحديث معلومات الجواز. 6- الموافقة على الشروط والأحكام ثم اختيار تأكيد. 7- تم تحديث معلومات الجواز بنجاح.

كانت هذه تفاصيل خبر «أبشر» توضح 7 خطوات لتحديث جواز السفر للمقيمين إلكترونياً.. (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.