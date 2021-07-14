بيانات رسمية: بريطانيا تسجل 42.302 إصابة بكورونا في أكبر زيادة يومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 42302 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهي أعلى زيادة يومية تسجلها البلاد منذ 15 يناير (كانون الثاني)، كما سجلت 49 وفاة.



وتتزايد حالات الإصابة بالمرض في بريطانيا منذ أواخر مايو أيار على الرغم من أن عدد الوفيات ظل أقل مما كان عليه في الموجات السابقة للجائحة.

وسجلت البلاد 36660 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء.