اخبار الخليج

إسرائيل تحقق في إصابة لإحدى مقاتلاتها بصاروخ من القبة الحديدية خلال أحداث غزة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير بثته مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "دراما في الجو خلال عملية حارس الأسوار"، إنه و خلال العملية الأخيرة ضد غزة، "أُطلق صاروخ قبة حديدية اعتراضي نحو أحد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة، لكنه ترك الهدف وغير اتجاهه نحو طائرة من طراز F15 تابعة لسلاح الجو كانت قد دخلت منطقة الاعتراض".

© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND

وأشار التقرير إلى أنه "وقبل ثوانٍ فقط من ارتطامه بالطائرة، قامت قوات الدفاع الجوي العاملة عند بطارية القبة الحديدية بإعطائه أمر بالانفجار في الهواء، وقد أصيبت الطائرة بشظايا وهبط الطيارون بسلام دون أن يصابوا".

وأوضح أيضا أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في ملابسات هذا الحادث، ويقول إنه "وقع في خضم هجمات صاروخية كثيفة على إسرائيل وعمليات دفاعية متتالية من جانب سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء".

وأفادت القناة بأن الجيش يسعى إلى الوصول لحقيقة ما حصل في هذا الحادث.

وعاشت "القبة الحديدية" التي أنشأتها إسرائيل في عام 2011أقسى تجربة عملية تخوضها في تاريخها العسكري، بحسب مصادر عسكرية، خلال الأزمة الأخيرة، بالرغم من الترويج الكبير الذي رافق تأسيسها في وسائل الإعلام العالمية بشكل عام والإسرائيلية بشكل خاص.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا