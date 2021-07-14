إسرائيل تحقق في إصابة لإحدى مقاتلاتها بصاروخ من القبة الحديدية خلال أحداث غزة

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير بثته مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "دراما في الجو خلال عملية حارس الأسوار"، إنه و خلال العملية الأخيرة ضد غزة، "أُطلق صاروخ قبة حديدية اعتراضي نحو أحد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة، لكنه ترك الهدف وغير اتجاهه نحو طائرة من طراز F15 تابعة لسلاح الجو كانت قد دخلت منطقة الاعتراض".

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وأوضح أيضا أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في ملابسات هذا الحادث، ويقول إنه "وقع في خضم هجمات صاروخية كثيفة على إسرائيل وعمليات دفاعية متتالية من جانب سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء".

وأفادت القناة بأن الجيش يسعى إلى الوصول لحقيقة ما حصل في هذا الحادث.