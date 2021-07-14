رئيس وزراء إسرائيل: لبنان ينهار ككل الدول التي تسيطر عليها إيران

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف بينيت، خلال كلمة له في احتفال عسكري، مساء اليوم الأربعاء: "تعتبر التهديدات الأمنية من حولنا أكثر تعقيدا وأقل قابلية للتنبؤ بها، ونحن نتصرف ضدها حيثما ومتى لزم الأمر"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

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ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى مهام منصبه الشهر الماضي قائلا: "سنواصل القيام بذلك ولن نسمح لأي دولة أو تنظيم إرهابي بتهديد أمن اسرائيل وسيادتها ومواطنيها".

وتطرق بينيت للوضع الاقتصادي في لبنان بقوله: "دولة لبنان تنهار، مثل أية دولة تسيطر عليها أو تتمركز بها إيران.. كل ما تلمسه إيران ينهار".

وتابع: "حزب الله نيابة عن إيران يعرض مواطني لبنان ومستقبلهم للخطر. لدينا معهم (مواطني لبنان) عدو مشترك- حزب الله وإيران، الاختلاف هو أن لدينا الأدوات والقدرات للتعامل مع هذا العدو. وسنواصل مراقبة كل من يعمل ضدنا عن كثب واليقظة والاستعداد لمواجهة أي سيناريو".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل تواجه العديد من التحديات بينها: "تفكك لبنان، والتهديدات من سوريا إلى جانب استقرارها"، مضيفا "نعتمد على تعزيز العلاقات مع الأردن ومصر، وعلى موجة التطبيع التي تتمثل مهمتنا في تشجيعها وتقويتها".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر عسكري إسرائيلي لقناة "مكان"، إن جيش بلاده يستعد للتعامل مع انهيار محتمل للبنان وتدفق آلاف اللاجئين إلى داخل الحدود الإسرائيلية، على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها الدولة العربية.