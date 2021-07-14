شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة السعودية تُفعل خدمة الرد الآلى لفتاوى واستفسارات الحجاج بـ 8 لغات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - وأكد الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية محسن بن سيف الحارثي أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، مضيفاً أن الوزارة تقدم هذه الخدمة وبلغات عالمية لخدمة الرد الآلي هي: "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".

وأوضح أن خدمة الرد الآلي لاستفسارات وفتاوى الحج أثبتت كفاءتها بالتسهيل على الحجاج في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم الشرعية بالحج.

وكثفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي من عمل الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالتعقيم ومكافحة الأوبئة وتوزيع ماء زمزم المبارك في المسجد الحرام، بالتزامن مع انطلاق خطة لاستقبال حجاج وضيوف بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة، للحفاظ على سلامة قاصدى البيت العتيق.



تعقيم المكان عن طريق الروبوت

ونشر الموقع الرسمي لشئون المسجد الحرام، عن مساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمية، منصور المنصوري، أن الرئاسة وضمن خطتها التطويرية الشاملة 2024م وضعت الخطط والاستراتيجيات والأهداف لمواكبة رؤية ولي العهد، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين، بما ينعكس على صورة المملكة العربية السعودية وجهود الحكومة فى خدمة ضيوف الرحمن ودعمها غير المحدود للحرمين الشريفين وقاصديهما.



توزيع المياة بالروبوت

وقال منصور المنصوري: إن الروبوتات العاملة في المسجد الحرام تعمل بالذكاء الاصطناعي وفق خرائط مبرمجة عبر خرائط (جوجل ماب) وتغطي كافة أنحاء المسجد الحرام، وذلك عبر مسارات محددة لتشمل صحن المطاف والمسعى و كافة مرافق البيت العتيق، وبين أن الرئاسة تسعى بشكل حثيث لمعرفة الابتكارات والتكنولوجيا التي تحقق من خلالها الرئاسة تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين.



روبورتات تعمل فى المسجد الحرام

وبين المنصوري أن الروبوتات الخاصة تقوم بالتعقيم عبر 6 مستويات، رش المعقمات الممزوجة بماء الورد على نطاق متر ونصف ويغطي الروبوت الواحد مساحة 600 متر من أرضية الحرم، و بكمية معقمات تربو عن 23.8 لتر , بواقع استهلاكي لترين في الساعة الواحدة، وإمكانية عملها ل 24 ساعة متواصلة .

مؤكداً أن الرئاسة تمكنت من تحقيق تجربة فريدة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة ومواجهة التحديات البيئية واستخدام "الرقمنة" في تغطية مساحات كبيرة للتعقيم من خلال التكنولوجيا.

وبين مدير مكتب الذكاء الاصطناعي برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس سنان التركستاني، أن الرئاسة واكبت توجه المملكة نحو التطور التقني والرقمي واهتمامها بالذكاء الاصطناعي عبر استحداث مكتب متخصص بالبيانات والذكاء الاصطناعي، يقوم بتطبيق سياسات التعامل مع البيانات ودراسة أفكار ومبادرات استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرمين الشريفين.

وأضاف التركستاني أن المكتب يحرص على تطوير المبادرات النوعية التي تستهدف تحسين تجربة قاصدي الحرمين الشريفين أثناء أداء نسكهم عبر دراسة المبادرات التي يتم إطلاقها والاستفادة من تقنيات التعرف على اللغات الطبيعية عن طريق الصوت والصورة والحرارة، في توفير أحدث الأجهزة الآلية المتحركة والتي ترتبط مباشرة بأنظمة المعالجة المركزية وقواعد البيانات الذكية والتي بدورها تقوم بتخزين البيانات والاستفادة منها في التخطيط وإدارة العمليات واتخاذ القرارات الاستباقية.

ومن المبادرات النوعية التي قدمتها الرئاسة روبوت التعقيم الآلي- روبوت توزيع عبوات مياه زمزم كما أشاد بجهود الدولة المباركة – رعاها الله - في توجيه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعقد الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، وتعزيز التواصل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ولفت مساعد الوردية في إدارة سقيا زمزم فايز اللحياني أن الروبوتات الخاصة بتوزيع ماء زمزم المبارك لها إمكانية تقديمه لضيوف الرحمن بما يزيد عن 190عبوة خلال الساعة الواحدة، كما تتميز بإمكانية العمل من دون تدخل بشري على مدار عشر أيام متتالية، وأضاف أن الروبوتات تعمل وفق برمجة وتخطيط بياني يسمح لها بمعرفة العوائق والأجسام من خلال حساسات وكاميرات مستشعرة تصل لمدى (10) أمتار تعمل على تلافي موانع حركته مما يتيح لها التكيف مع الكثافة أو الازدحام البشري ويجعلها تغطي كامل الفضاء البيئي المحدد.