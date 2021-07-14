شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات البريطانية: جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا سرقة تكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الاستخبارات البريطانية، إن جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا سرقة تكنولوجيا متطورة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وذكر الاستخبارات البريطانية، أن جواسيس من إيران وروسيا والصين حاولوا زرع الخلافات.