شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشرع الاكتفاء بسماع التكبيرات دون ترديدها؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان،مدى مشروعية الاكتفاء بسماع التكبيرات دون ترديدها. وأكد في لقاء مع قناة “المجد” أن المشروع هو ترديد التكبيرات وألا يكتفى المرء بالاستماع اليها، لأن الاستماع يكون لتلاوة القرآن الكريم، مستشهداً بقوله تعالي:” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ”.

كانت هذه تفاصيل خبر هل يشرع الاكتفاء بسماع التكبيرات دون ترديدها؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.