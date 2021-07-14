شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: وصول الدفعة الأولى من المواد الطبية لجمهورية تونس الشقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن وصول الدفعة الأولى من المواد الطبية المخصصة للجمهورية التونسية الشقيقة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف وزير الخارجية، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “أن هذه المواد الطبية تأتي استجابة لطلب فخامة الرئيس قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد”.