اخبار الخليج

شويغو: روسيا خلال العملية في سوريا اختبرت أكثر من 320 نوعا من الأسلحة المختلفة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - روستوف على الدون - سبوتنيك. وقال شويغو في اجتماع مع موظفي شركة "روستفيرتول":

© Sputnik . Нэнси Сисель

"لقد اختبرنا أكثر من 320 نوعًا من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك مروحيات الخاصة بكم".

وفي السابع والعشرين من شهر مايو/ أيار الماضي، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع:

"وفقًا لعدد من المؤشرات، هي [الأسلحة الروسية] ببساطة فريدة من نوعها، بما في ذلك ما تم تأكيده أثناء الأعمال القتالية الحقيقية خلال العملية ضد الإرهابيين في سوريا".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا