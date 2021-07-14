شويغو: روسيا خلال العملية في سوريا اختبرت أكثر من 320 نوعا من الأسلحة المختلفة

دبي - محمود عبدالرازق - روستوف على الدون - سبوتنيك. وقال شويغو في اجتماع مع موظفي شركة "روستفيرتول":

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"لقد اختبرنا أكثر من 320 نوعًا من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك مروحيات الخاصة بكم".

وفي السابع والعشرين من شهر مايو/ أيار الماضي، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع:

"وفقًا لعدد من المؤشرات، هي [الأسلحة الروسية] ببساطة فريدة من نوعها، بما في ذلك ما تم تأكيده أثناء الأعمال القتالية الحقيقية خلال العملية ضد الإرهابيين في سوريا".