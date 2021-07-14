العراق يكشف تفاصيل احتراق ناقلة نفط

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وزارة النفط العراقية، في بيان نشرته على موقع "فيسبوك": أن الباخرة تعود إلى أحدى شركات القطاع الخاص، مؤكدة على أنه ليس هناك علاقة لهذه الساحبة بالنشاط النفطي الحكومي أو بشركة ناقلات النفط الحكومية.

من جانبه أكد مدير إعلام الموانئ العراقية أنمار الصافي، اليوم الأربعاء، عدم وجود معلومات أكيدة لغاية الآن بشأن الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام محلية حول احتراق باخرة عراقية ووفاة طاقمها.

وقال الصافي في تصريح لـ"سبوتنيك": "لم تردنا حتى الآن معلومات رسمية عن الموضوع، وقد يكون الحادث خارج المياه الإقليمية ونحن على تواصل حاليا مع السيطرة البحرية للحصول على معلومات".

يشار إلى أن وسائل إعلام عراقية، أفادت في وقت سابق من اليوم، باندلاع حريق في باخرة عراقية، بالمياه الدولية، ووفاة جميع طاقهما.