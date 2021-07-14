تقرير عبري: إسرائيل تتأهب لـ "سقوط لبنان" وتدفق آلاف اللاجئين داخل حدودها

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما نقلته، مساء الأربعاء، هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في نسختها العربية (مكان) عن مصدر عسكري لم تسمه.

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وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي "يتخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة احتمال انهيار لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف به".

وأضاف: "يتهيأ الجيش أيضا لاحتمال أن تسفر الأزمة اللبنانية عن موجة نازحين كبيرة من الجنوب اللبناني إلى داخل الحدود الإسرائيلية".

إلا أن تقييمات إسرائيلية تشير إلى أن "حزب الله" اللبناني سيحاول احتواء الأزمة في بلاده تجنبا لسناريو الانهيار، مع تجنب خوض تصعيد عسكري مع إسرائيل.