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اعتماد حركة قادة وقائدات المدارس بتعليم عسير

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي -  

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير المكلف رئيس لجنة القيادات المدرسية سفر البريدي حركة قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1443هـ ؛ وذلك لضمان سير العملية التعليميةو سد الاحتياج وتحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات للنقل وفق الشواغر المتاحة.

ودعت الإدارة جميع المشمولين والمشمولات بالحركة إلى سرعة إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من خلال الرابط الإلكتروني التالي :  https://forms.asedu.gov.sa/form/evacuation-school-leaderove على أن يتم متابعة ذلك من قبل مكاتب التعليم للبنين و البنات، كما يمكن للجميع طباعة خطابات الحركة من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي :https://qiada.asedu.gov.sa/move .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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