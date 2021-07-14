خلال عطلة هذا العيد.. عروض جديدة من الأضواء والألوان الساحرة ستبهر المقيمين والسيّاح في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

عروض جديدة من الأضواء والألوان الساحرة ستبهر المقيمين والسيّاح في الإمارات خلال عطلة هذا العيد، عبر الإسقاطات المميزة لأمنيات العيد المبارك على برج خليفة وعروض مصابيح «ليد» البرّاقة، وعروض نافورة دبي الراقصة.



ويمكن لزوّار وسط مدينة دبي الاستمتاع بمشاهدة عروض أمنيات العيد الاستثنائية التي ستعرض على أطول برج في العالم في تمام الساعة 8 مساءً، اعتباراً من 20 وحتى يوم السبت 24 يوليو الجاري.

وتكتمل احتفالات العيد مع عروض نافورة دبي المذهلة التي ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم. ستتكرر العروض كل ساعة خلال عطلة العيد، ثم يمكن للزوّار الاستمتاع بها كل نصف ساعة.