نائب: الحريري أمهل الرئيس حتى الغد وقد يعتذر حال رفض تشكيلة الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد هاشم في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الحريري أمهل عون للغد لإعلان موقفه من التشكيلة، متوقعًا أن يكون الجو العام سلبيًا، خاصة في ظل قصر وقت الزيارة.

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وأوضح أن اتجاه الأمور يتوقف على ما يدور في اللقاء، وإن لم تكن المحادثات جيدة من الممكن أن يعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، في حد أقصاه مساء الغد وخلال المقابلة التلفزيونية.

وعن إمكانية قبول عون بالتشكيلة الحكومية التي طرحها الحريري، قال: هذا يتوقف على الاتصالات التي تجرى الليلة وحتى الغد، ولكن التفاؤل أكثر من حذر.

وكشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، في مؤتمر صحفي مقتضب عقده بعد زيارة قام بها إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون، الأربعاء، عن تفاصيل تتعلق بالتشكيلة الحكومية التي قدمها.

وقال سعد الحريري: "قدمت تشكيلة حكومية من 24 وزيرا"، مضيفا: "ننتظر جوابا من عون بحلول الغد".

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف على أنه "حان وقت تشكيل الحكومة".

وكان الحريري قد توجه وفور وصوله إلى بيروت قادما من القاهرة، إلى القصر الجمهوري، ليقدم تشكيلة حكومية جديدة للرئيس عون.