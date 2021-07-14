شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الليبى: لا نزال فى المنطقة الآمنة وبائيًا من حيث انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة فى حكومة الوحدة الليبية على الزناتي، إن ليبيا لا تزال حتى اللحظة فى المنطقة الآمنة وبائيًا من حسث انتشار فيروس "كورونا"، حيث أن الوضع الوبائى مطمئن جدًا.

وأضاف الزناتى - حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية، اليوم الأربعاء - أن زيادة الإصابات الأخيرة المسجلة بالفيروس تشير إلى أن الوباء أصبح أكثر انتشارًا لكنه أيضًا أقل خطرًا، وذلك فى ضوء التناسب العكسى بين هذه الزيادة والوفيات والحالات التى تحتاج الدخول لمراكز العزل.

وأوضح أن هذا يدعو إلى الاطمئنان فى جزء والحذر فى جزء آخر، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة خاصة خلال عيد الأضحى.