شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحدد الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.

وأبانت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن موعد عودة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتان التعليمية والإدارية، في جميع المراحل الدراسية عدا ( المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس) هو الأحد الموافق 8 أغسطس المقبل.

وأضافت الوزارة أن موعد عودة المعلمين والمعلمات الممارسون للتدريس في جميع المراحل الدراسية هو الأحد الموافق22 أغسطس.