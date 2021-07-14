مصر... وزيرة الصحة تستعرض موقف توافر لقاحات كورونا في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - واستعرض الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموقف الحالى لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وأشارت إلى أنه تم توريد 500 ألف جرعة من لقاح "ساينوفاك" خلال الأسبوع الماضى، من المقرر أن يتم توريد مليون جرعة منه بنهاية الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزيرة أنه "تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك، وتم اتمام اجراءات الإفراج الخاصة به من هيئة الدواء".

وتابعت: "كما سيتم توفير 700 ألف جرعة عن طريق كوفاكس، فيما تم توفير 250 ألف جرعة من لقاح استرازينكا".

وأكدت الوزيرة أنه في مجال التصنيع للقاح المضاد للفيروس فإن العمل جار على دراسات الثبات ومقارنات التكافؤ والمتوقع الانتهاء منها ببداية شهر أغسطس/ آب، وأنه سيتم قريبا توريد 2000 لتر من المواد الخام من أصل 5000 لتر متوقع توريدها شهر يوليو/ يوليو.