شكرا لقرائتكم خبر عن لن يسمح بالاتجاه إلى المشاعر سيرا على الأقدم.. تعرف على قواعد الحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل المملكة العربية السعودية كافة جهودها لإنجاح موسم الحج هذا العام 1442هـ، ونشرت أمارة منطقة مكة عبر حسابها على تويتر، تصريحات عن قائد قوات أمن الحج، الذى وضح بعض الإجراءات التي يجب ان يلتزم بها الحجاج هذا العام.



قائد قوات امن الحجاج

أكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زيدان بن عبدالرحمن الطويان، أنه لن يُسمح للحجاج من داخل مكة بالاتجاه مباشرة إلى الحرم، كما لن يسمح بالاتجاه إلى المشاعر سيرا على الأقدم، والتوجه سيكون عبر الحافلات، وأن العقوبات الفورية ستطبق على من يخالف تنظيمات الحج.



مساعد قوات امن الحجاج

من جانبة وضح مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، أن المسجد الحرام وساحاته جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن على أن يبدا استقبال الحجاح يوم 7 ذي الحجة عبر 3 مواقع، معا التأكيد لن يسمح بدخول المنطقة المركزية دون تصريح.



امارة منطقة مكة توضح الاجراءا

وأكد ان محطات النقل العام متاحة للحجاح طيله أيام الحج ، ولن يتم استقبال السيارات، وانه يتم استخدم تقنيات لضبط المخالفين ومنع إدخال المواشي غير المصرح لها صحيًا.



الاجراءات التى تفرضها قوات امن الحجاج

ووضح الحساب الرسمي لامارة مكة عبر تويتر، نقلا عن مؤتمر قوات أمن الحجاج يعقد الان، انه سيتم توزيع الحجاج حسب الألوان للدلالة على مواقعهم في مشعر منى، وانه سيتم استخدام تقنيات للتحقق من هويات الحجاج عبر بصمة الوجة أو بصمة الإصبع، ولن يسمح بالاتجاه إلى المسجدالحرام أو المشاعر لغير المصرح لهم إلا بنهاية 13 ذي الحجة.