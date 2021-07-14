شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدعم الأمن الغذائى فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء، مع السفير الياباني في نواكشوط أهارا نوريو، على تبادل للوثائق متعلق بمنحة في إطار برنامج المساعدة الغذائية.

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن المنحة التي تبلغ ثلاثمائة مليون ين ياباني ستوجه لاقتناء بعض المنتجات والخدمات الضرورية، من أجل تنفيذ البرنامج الغذائي الخاص المتفق عليه بين البلدين.

وأضاف البيان أن المنحة ستخصص لإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي، وتثبيت الأسعار على مستوى السوق الوطنية وتمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة على وجه الخصوص.