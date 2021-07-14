الرئيس المصري يلتقي رئيس شركة أباتشي الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء حضره المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة، التي تعد أكبر منتج للنفط في مصر.

وقال إن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة "أباتشي"، واستعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ترحيب الرئيس برئيس شركة "أباتشي"، مشددا على دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظراً للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، ودورها المجتمعي المقدر في مصر.

ورحب الرئيس السيسي بالاتفاق الأخير الذي تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في المنطقة.

ووجه السيسي بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر.

ونقل بيان رئاسة الجمهورية المصرية، عن رئيس شركة أباتشي إشادته بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس السيسي، والتي قادت مصر لتصبح نموذجاً تنموياً واقتصادياً ناجحاً، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل عالمياً أيضاً.

وأكد رئيس "أباتشي" أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، وأشاد بتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات.