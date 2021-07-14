شكرا لقرائتكم خبر عن صدور التوجيه الكريم بتكليف الشيخ «بندر بليلة» لإلقاء خطبة عرفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، عن صدور التوجيه الكريم بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام خطيبًا لخطبة يوم عرفة لحج هذا العام ١٤٤٢هـ.

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