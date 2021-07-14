شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بمجمع تجاري في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في أحد المولات التجارية بمدينة الرياض. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق حدث في الطابق الثاني من المول، في منطقة ترميم وصيانة، ولم يسفر عن وقوع إصابات، لافتاً إلى أن كثافة الدخان سببها المواد المحترقة (مواد عزل).

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