شرطة أبوظبي تفتتح مركزا لإسعاد العاملين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يعد هذا المركز هو الثاني من نوعه، ومقره مبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأشارت الوكالة إلى أن اللواء الشريفي قام بجولة في المبنى واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز والجهود المبذولة في ترسيخ قيم ومبادئ السعادة والإيجابية بين العاملين، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أعلى نسب في السعادة الوظيفية وذلك بالاستناد للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

​ولفتت الوكالة إلى أن مدير عام الشرطة اطلع على منظومة الكفاءات المتكاملة في إدارة الاختيار والتعيين و"التي تهدف إلى تعزيز مفهوم المرونة المؤسسية من خلال أداء الموظف مهام القسم بشكل متكامل ما يسهم في رفع مؤشرات الإنتاجية وتفادي الازدواجية في العمل وتطوير وتعزيز جودة بيئة العمل ضمن الهدف الاستراتيجي لقطاع الموارد البشرية".

وكذلك تعرف على برنامج التوظيف الذكي "نقوه" ضمن الهدف الاستراتيجي للاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي عبر ربط جميع إجراءات ومراحل التعيين إلكترونيا باستخدام مسارات التعيين.

ونقلت الوكالة عن اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، الذي رافق الشريفي في جولته، تأكيده على حرص القيادة الشرطية على تحقيق الإيجابية والرضا الوظيفي من خلال توفير بيئة عمل تحفيزية تشجع على الإبداع والابتكار الذي ينعكس إيجابيا على أداء العاملين في تقديم الخدمات وإسعاد العاملين.