شكري يؤكد للحريري دعم القاهرة لبيروت للخروج من وضعها الحالي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال استقبال شكري للحريري، في قصر التحرير اليوم الأربعاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وخلال اللقاء، أكد شكري على "دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي".

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كما شدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية بسبب عدم الاتفاق بين السياسيين اللبنانيين على تشكيل الحكومة، ما أثر على نواحي اقتصادية عديدة، خاصة عقب انهيار تاريخي في سعر الليرة اللبنانية، ما خلف أزمات في الكهرباء والدواء وغيرها.

وكان رئيس اللجنة العلمية الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، قد حذر مما وصفه بـ"العاصفة الشعبية".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن البزري قوله "العاصفة الشعبية آتية لا ريب، سفينة النجاة هي سفينة الشعب التي طردتم منها، أفلا تبصرون، أفلا تسمعون، أفلا تعقلون؟ اللهم إني قد بلّغت فاشهد".