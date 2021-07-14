مصر تعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Amr Nabil

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن هناك عددا من الضوابط، منها فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعدها بـ10 دقائق، وعدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، مع ضرورة ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد، وذلك حسب "بوابة الأهرام" االمصرية.

وشدد مختار جمعه، على أهمية اصطحاب المصلى الشخصي، مع مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم فتح دورات المياه.

ومن الضوابط التى وضعتها الوزارة أيضا، ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق بينما لا تزيد الخطبة على 10 دقائق، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًّا كان نوعها على الإطلاق.

وكان مجلس الوزراء المصري أصدر أمس الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن تفاصيل إجازة عيد الأضحى، وعيد ثورة 23 يوليو/ تموز، يحدد فيه موعد كل منهما، الذي سيكون خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يوضح تفاصيل إجازة عيد الأضحى وإجازة ثورة 23 يوليو، التي تبدأ من يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري بالنسبة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والشركات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.