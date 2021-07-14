شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحصل على عضوية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2022-2024 رسميًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم المصادقة على الترشيح خلال مُؤتمر الدول الأطراف لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي سيعقد في لاهاي في أواخر شهر نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن العراق كان قد حصل أيضاً على منصب نائب رئيس مُؤتمر الدول الأطراف لدى المنظمة خلال عامي 2019 و 2020، مما عزز من دور العراق القوي والفعال داخل المنظمة.