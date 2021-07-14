شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج: لا يمكن استبدال شخص مكان آخر عند إلغاء حجز الحج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن استبدال شخص مكان شخص آخر، وذلك في حالة إلغاء الحجز.
جاء ردا على استفسار أحد المستفيدين قائلاً: “زميلي أصيب بكورونا وسوف يلغي حجزه وحجز زوجته هل يمكن إضافة زوجتي بدلهم؟”.
ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي وزارة الحج والعمرة عبر موقع «تويتر»: «غير ممكن استبدال شخص مكان شخص آخر».
وتطرقت الوزارة إلى آلية إلغاء حجز الحج في حالة الإصابة بفيروس كورونا، وهي: «إلغاء التصريح ثم إلغاء الحجز وطلب استرجاع».
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