نصائح لاستعمال "باور بانك" بطريق آمنة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، إن بطاريات "باور بانك" تٌطيل فترة تشغيل الأجهزة الجوالة أثناء التنقل بعيدا عن مصادر الطاقة.



وأجهزة باور بانك عبارة عن بطاريات قابلة لإعادة الشحن بها العديد من منافذ التوصيل، بحسب وصف "الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة VdTÜV".

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة احتياطات السلامة والأمان عند التعامل مع بطاريات باور بانك؛ نظرا لأن التعامل معها بصورة غير سليمة قد يؤدي إلى حدوث أضرار أو نشوب حريق في أسوأ الأحوال.

ومن هذه الاحتياطات المهمة تجنب تعرض بطاريات باور بانك لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة.

وتتراوح درجة حرارة التشغيل المثالية لمعظم بطاريات باور بانك بين صفر و35 درجة مئوية على غرار الهواتف الذكية.

وإذا تعرضت بطاريات باور بانك للسخونة المفرطة، فقد يتسبب ذلك في حدوث أعطال كهربائية أو إطلاق تفاعلات حرارية داخلية، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انفجار في الحالات الشديدة.

ومن الأفضل عدم ترك بطاريات باور بانك في السيارة أو على لوحة القيادة أثناء الصيف، كما نصحت الهيئة الألمانية بعدم شحن الهاتف الذكي بواسطة باور بانك مع وضعهما في جيب السروال؛ نظرا لأن الحرارة الناشئة عن عملية الشحن إلى جانب حرارة الصيف قد تؤدي إلى الإصابة بحروق.

ومن الأفضل عدم شحن الأجهزة الجوالة بواسطة بطارية باور بانك بدون مراقبة، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من درجة الحرارة من وقت إلى آخر.

وإذا أصبحت بطارية باور بانك ساخنة للغاية، بحيث يصعب على المستخدم حملها في يده، ففي هذه الحالة يجب فصلها عن مصدر التيار الكهربائي فورا، علاوة على أنه لا يجوز القيام بعملية الشحن لفترات طويلة للغاية، مثل شحن الأجهزة الجوالة طوال الليل.

وعلى الرغم من احتياطات السلامة والأمان المتبعة إلا أن بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات باور بانك تنطوي على خطر الانفجار والحريق، ولذلك يتعين على المستخدم مراعاة علامة CE أثناء عمليات الشراء.

ويمكن الاعتماد على علامة GS الاختيارية بشكل إضافي عند شراء بطارية باور بانك. وإذا رغب المستخدم في استعمال بطارية باور بانك في الهواء الطلق، فمن الأفضل أيضا مراعاة فئة الحماية IP67، التي تشير إلى أن بطارية باور بانك مقاومة للغبار والأتربة ورذاذ الماء، بالإضافة إلى تحمل خطورة الغمر المؤقت في الماء حتى عمق واحد متر ولمدة 30 دقيقة.

نشوب حريق

ولا تقتصر أضرار بطاريات باور بانك السيئة على إلحاق الضرر بالأجهزة الجوالة، التي يتم شحنها فحسب، بل إنها قد تتسبب حدوث أخطار مثل نشوب حريق أو وقوع انفجار، وقد تشتمل بطاريات باور بانك، التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، على علامات CE مزيفة أو مضللة، ولذلك يتعين على المستخدم ضرورة التحقق من هذه المنتجات قبل شراؤها.

وينبغي توخي الحرص والحذر مع المنتجات مجهولة الهوية، وأوصى الخبراء الألمان بأنه من الأفضل عدم شراء بطاريات باور بانك، التي لم يتمكن المستخدم من تحديد الشركة المنتجة لها، مع ضرورة التشكك في المنتجات الرخيصة للغاية، والتي تعد بتوفير معدلات أداء عالية.