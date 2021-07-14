مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش اليمني يسيطر على مركز مديرية رحبة جنوبي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وأبلغ مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن "الجيش اليمني وقبائل مُراد الموالية له نفذوا هجوماً من محاور عدة بدعم جوي من التحالف العربي في مديرية رَحبة جنوبي مأرب، تمكنوا خلاله من السيطرة على مركز المديرية بما فيها مقر المجمع الحكومي وإدارة الأمن".

وأضاف المصدر أن "القوات الحكومية استعادت السيطرة على واديي معين وبقثة ووادي مظراة ومواقع رحوم وعلفاء والأوشال جنوبي مأرب".

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ووفقاً للمصدر، فإن التقدم الميداني للجيش اليمني تحقق إثر معارك أوقعت نحو 16 قتيلاً وأكثر من 27 جريحاً من الجانبين.

ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني استعادة مواقع مهمة من قبضة "أنصار الله" في جبهة المَشْجَح غرب مأرب، خلال عملية هجومية وصفها بـ"النوعية".

ومنذ مطلع شباط/فبراير الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، اثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، علاوة على كونها آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمالي البلاد.