وكالة تكشف عن سيناريو الحريري للاعتذار ..."زيارة إلى القاهرة ومسودة أسماء ومقابلة تلفزيونية"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "لبنان سيشهد في الساعات المقبلة الفصل الأخير من مسرحية عجز رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ عن تأليف الحكومة، وفق سيناريو مرسوم مسبقا يرمي إلى توفير المادة اللازمة له للاعتذار تحت وابل من القصف المركز على رئاسة الحمهورية والتيار الوطني الحر​ بذريعة تعطيلهما المسار الحكومي".

