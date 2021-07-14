وكالة تكشف عن سيناريو الحريري للاعتذار ..."زيارة إلى القاهرة ومسودة أسماء ومقابلة تلفزيونية"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "لبنان سيشهد في الساعات المقبلة الفصل الأخير من مسرحية عجز رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ عن تأليف الحكومة، وفق سيناريو مرسوم مسبقا يرمي إلى توفير المادة اللازمة له للاعتذار تحت وابل من القصف المركز على رئاسة الحمهورية والتيار الوطني الحر​ بذريعة تعطيلهما المسار الحكومي".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

وأضافت المصادر أن "الحريري الذي اتخذ قراره بالاعتذار قبل أسابيع، يحضر راهنا المسرح الحكومي والكومبارس المؤلّف من مجموعة أسماء سيدرجها في مسوّدته الحكومية التي سيقدمها إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، مطيحا بأدنى معايير الميثاقية والتوازن ومتراجعا عن كل التفاهمات التي تحققت على مدار أسابيع من الوساطات واللقاءات، كل ذلك بهدف استجلاب رفض رئيس الجمهورية المسودة، ليستخدمه في مقابلته التلفزيونية مساء غد الخميس كتبرير لفشلِه في التأليف نتيجة رفع الغطاء العربي والدولي عنه".

ولفتت المصادر إلى أن "باريس وموسكو تحديدا باتتا على دراية تامّة بسيناريو الحريري وفصله المسرحي الأخير، وهو ما كان موضع اجتماعات المستشار الرئاسي الفرنسي ​باتريك دوريل​ في بيروت، والاتصالات الهاتفية التي أجراها الممثل الخاص لرئيس ​روسيا​ الاتحادية في ​الشرق الاوسط​ وبلدان ​افريقيا​ نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​".

وتابعت المصادر أن "المسؤولين الفرنسي والروسي ركزا في المشاورات على مرحلة ما بعد الحريري، في إشارة واضحة إلى أن قرار رئيس الحكومة المكلّف بالاعتذار اتّخذه مسبقا وقبل أسابيع، وما المسوّدة الحكومية المفخخة إلا غطاء دخاني له وذريعة لإعلان الاعتذار".